Jovem português de 15 anos morre após explosão em loja de armamento na África do Sul

Um jovem português de 15 anos morreu e o pai ficou gravemente ferido numa violenta explosão ocorrida esta sexta-feira de manhã numa loja de armamento portuguesa, no sul de Joanesburgo, disse fonte da polícia comunitária à Lusa.

O incidente, que causou quatro mortos, ocorreu pouco depois das 11:00 locais, no centro comercial de Glenanda, subúrbio residencial no sul de Joanesburgo, onde se ouviu "uma explosão na loja de armamento, seguida de várias explosões de munições", explicou à Lusa o português Mike Fontes, que esteve no local.

O responsável do Fórum de Polícia Comunitária (CPF, na sigla em inglês) de Mondeor, que abrange 20 subúrbios da região sul de Joanesburgo, incluindo o bairro de Glenanda, revelou que o comerciante José da Silva, proprietário do estabelecimento "Silva Arms", foi hospitalizado com ferimentos graves, enquanto o filho, de 15 anos, morreu no local, com mais três pessoas.

"Foi difícil entrar no estabelecimento devido ao incêndio, ouvindo-se munições a explodirem, e quando as equipas de emergência médica e os bombeiros entraram na loja, conseguiram retirar cinco pessoas", salientou.

"O primeiro a sair foi o proprietário da loja, que estava gravemente ferido e foi transportado de ambulância para o Union Hospital, em Alberton [hospital provincial a cerca de 10 quilómetros do local]", salientou Mike Mendes, sublinhando que o comerciante português "está vivo, mas com queimaduras graves".

"Depois, resgataram os corpos de quatro vítimas mortais, que são uma funcionária, o filho do proprietário, de 15 anos, e de dois outros homens, de que não sabemos a identidade, mas julgo que devem ser clientes", salientou à Lusa.

"A morte das vítimas foi confirmada pelos paramédicos e bombeiros na minha presença", frisou Mendes.

Mike Fontes referiu à Lusa que as autoridades sul-africanas estão a investigar as causas do incidente na loja de armamento portuguesa.

