Arranque da cimeira do G20 marcado por protestos

O arranque da cimeira do G20, em Roma, ficou marcado por vários protestos pelo clima. Apesar das fortes medidas de segurança, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir mais ação aos líderes no combate às alterações climáticas.

Se houve manifestações pacíficas, também houve outras mais acesas, com manifestantes a bloquearem uma rua, que teve de ter a intervenção das autoridades.

No topo da agenda do G20 estão as alterações climáticas. O objetivo é que as 20 maiores economias do mundo intensifiquem esforços para limitar o aquecimento global.

Roma é apenas uma das paragens para alguns líderes. Depois desta cimeira vão seguir viagem até Glasgow, a cidade que vai acolher a COP26.

Vão ser duas semanas de intensas negociações, de onde se espera que saiam respostas para o problema das alterações climáticas.

