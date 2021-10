Pelo menos doze bombeiros ficaram soterrados numa gruta em São Paulo, no Brasil. Um grupo de 26 pessoas estava a treinar técnicas de resgate no local quando parte do teto desmoronou.

Cinco vítimas já foram resgatadas, quatro foram transportadas para o hospital.

O resgate está a ser dificultado pela chuva forte. As autoridades locais alertaram para a possibilidade de novas derrocadas.