Irlandeses levaram tradição do Halloween para os EUA no século XIX

Hoje é noite de Halloween. Uma tradição muito popular na América do Norte, que se espalhou por todo o mundo como em Portugal, onde a conhecemos como "Noite das Bruxas".

Mas a origem da noite mais assustadora do ano é bem anterior à fundação dos Estados Unidos.

A famosa noite de Halloween começou com as festas Samhain, que celebravam a passagem do ano a 1 de novembro. A tradição celta assinalava o fim do verão entre 30 de outubro e 2 de novembro e era celebrada na Irlanda, Escócia e Ilha de Man.

Por cá, a importância do Halloween, ou "Dia das Bruxas" tem crescido nos últimos anos, mas ainda é encarado como uma espécie de carnaval sombrio e uma desculpa para vaguear na noite vestido de pesadelo.

