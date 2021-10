Polícia brasileira investiga assalto ao consulado de Portugal no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro está a investigar um assalto no sábado ao Consulado Geral de Portugal. O cônsul e a família foram feitos reféns.

O assalto à residência oficial do cônsul português, que fica no mesmo terreno do prédio da representação diplomática no Rio de Janeiro, aconteceu na madrugada deste último sábado.

O Palácio São Clemente é um luxuoso edifício e está localizado a cerca de 200 metros de uma das sedes da prefeitura do Rio. A polícia fez uma perícia no consulado, requisitou as imagens de segurança e ouviu testemunhas.

De acordo com as informações, um grupo formado por seis homens assaltou primeiro uma casa vizinha e depois, armados com pistolas e facas, teriam rendido os seguranças. O cônsul Luís Gaspar da Silva, que assumiu o posto diplomático no Rio de Janeiro no começo deste ano e sua família, teriam sido feitos reféns durante quase uma hora, junto com funcionários que também moram no local.

De acordo com informações do consulado ninguém ficou ferido.

A suspeita é de que o grupo tenha entrado no terreno por uma zona de mata que fica atrás do consulado.