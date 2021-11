Atacante em comboio de Tóquio vestido de Joker procurava pena de morte

O homem que feriu 17 pessoas ao esfaquear várias delas e ao provocar um incêndio dentro de um comboio em Tóquio no domingo, vestido de Joker, disse à polícia que procurava matar alguém para poder ser condenado à morte.

Kyota Hattori, 24 anos, foi detido após o incidente, que ocorreu por volta das 20:00 (11:00 em Lisboa) num comboio da linha Keio com destino à estação Shinjuku, um dos mais movimentados do mundo, no Dia das Bruxas e no dia das eleições nacionais.

Um homem septuagenário encontra-se em estado crítico após ter sido esfaqueado no peito, enquanto as outras 16 vítimas sofreram pequenas facadas e inalação de fumo, de acordo com os detalhes do incidente publicados pelos meios de comunicação locais na segunda-feira.

Os detalhes do ataque

Segundo testemunhas oculares, Hattori embarcou no comboio empunhando uma faca numa mão e uma garrafa de plástico na outra, e caminhou através da carruagem sem levantar suspeitas porque estava disfarçado de Joker, um dos vilões da de Batman. Os passageiros pensavam que a arma fazia parte da caracterização.

Hattori disse aos investigadores que tem uma admiração pelo antagonista da série de banda desenhada e filmes, fontes policiais disseram à agência noticiosa Kyodo.

Depois de atacar com a faca, o homem mudou-se para outra carruagem, molhou os assentos com líquido inflamável e ateou-lhes fogo.

Filmagens de testemunhas a bordo e afixadas nas redes sociais mostraram cenas de pânico enquanto as pessoas fugiam do fumo e das chamas.

O comboio fez uma paragem de emergência na estação mais próxima e as chamas foram extintas cerca de meia hora mais tarde.

Os passageiros tiveram de ser retirados inicialmente através das janelas, pois as portas do comboio e da plataforma não abriram imediatamente após a paragem do veículo.

O detido esperou pelos polícias, fumando um cigarro enquanto segurava a faca na sua outra mão, e não resistiu à detenção.