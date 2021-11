Derrocada de arranha-céus em construção na Nigéria deixa várias vítimas soterradas

Um arranha-céus em construção desabou esta segunda-feira na capital económica da Nigéria, Lagos, deixando várias pessoas soterradas, segundo avançaram trabalhadores da obra e elementos das equipas de resgate.

As autoridades não souberam especificar o número de soterrados, mas trabalhadores e vizinhos tentavam, a todo o custo, retirar vítimas dos escombros do prédio de 25 andares no bairro de Ikoyi, conforme constaram correspondentes da agência France-Presse (AFP) no local.

"Este é um prédio de 25 andares ainda em construção. Muitos trabalhadores estão presos sob os escombros. Estamos a tentar resgatá-los", disse Femi Oke-Osanyintolu, funcionária da Agência de Gestão de Emergências do Estado de Lagos. "Não podemos dizer, neste momento, quantas pessoas morreram. A operação de resgate ainda está em curso", acrescentou.

De acordo com moradores e trabalhadores no local, alguns dos quais falaram à AFP cobertos de poeira, dezenas de pessoas poderiam estar dentro do prédio quando este desabou.

"Saí para comprar comida e (...) vi o prédio desabar", disse Latif Shittu. "Sinto-me muito mal porque as pessoas que estão lá dentro têm família".

Ikoyi é um dos bairros residenciais e comerciais mais exclusivos de Lagos, a capital económica e cidade mais populosa da Nigéria, com cerca de 20 milhões de habitantes.