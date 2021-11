A troca de provocações entre Elon Musk e o diretor do Programa Alimentar Mundial

O diretor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas tem pedido aos mais ricos do mundo que ajudem no combate contra a fome e Elon Musk, dono da Tesla, respondeu. Diz que se a ONU provar que cinco mil milhões de euros chegam para erradicar a fome, está disposto a doar esse dinheiro.

“Parabéns Elon Musk por se ter tornado no homem mais rico do mundo. Tenho uma proposta irrecusável para si: Ajude-nos a salvar 42 milhões de pessoas que passam fome por seis mil milhões de dólares. A oferta expira em breve e essas vidas também”, desafiou David Beasley.

A provocação ficou sem resposta, mas o diretor do Programa Alimentar Mundial não desistiu.

“36 mil milhões de dólares num dia. Parabéns, Elon! Um sexto do que ganhou num dia podia salvar 42 milhões de vidas que passam fome. Ajude!”

Desta vez, o multimilionário respondeu.

“Se o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas conseguir descrever como seis mil milhões de dólares vão acabar com a fome no mundo, vendo ações da Tesla agora mesmo e ofereço esse dinheiro. Mas tem de ser num regime em que todos possam ver exatamente como é que o dinheiro é gasto”, respondeu Elon Musk.

O diretor do Programa Alimentar Mundial da ONU rebate, dizendo que seis mil milhões de dólares não resolvem a fome no mundo, mas vão “evitar instabilidade geopolítica e migrações em massa, salvando 42 milhões de pessoas que estão perto de passar fome”.

Desta vez, foi a vez de Elon Musk deixar um desafio: “Publique o que gasta atualmente e quanto ainda precisa, para que as pessoas possam ver para onde vai o dinheiro”. David Beasley respondeu, brincando que está disponível para mostrar ao dono da Tesla e da SpaceX, “seja na Terra ou no Espaço”, o método de trabalho.

Sem mais resposta, fica a dúvida se Elon Musk vai avançar com o exorbitante donativo de mais de cinco mil milhões de euros, o que representa apenas 2% da fortuna do empresário.

VEJA TAMBÉM: