Ataque atribuído a radicais islâmicos faz pelo menos 10 mortos no Burkina Faso

Uma dezena de civis foram mortos, na segunda-feira, no norte do Burkina Faso, perto da fronteira com o Níger, durante ataques atribuídos a radicais islâmicos, disseram à France Presse fontes militares.

"Os indivíduos armados, presumivelmente membros do EIGS (autodenominado grupo Estado Islâmico do Grande Saara) intercetaram habitantes de Dambam" no norte, disse esta terça-feira o responsável militar.

"Uma dezena foi executada", frisou a mesma fonte acrescentando que "quatro outras pessoas" continuam desaparecidas.

O desaparecimento dos quatro civis foi confirmado por funcionários administrativos locais à agência France Presse.

