Jornalistas brasileiros mobilizam-se nas redes sociais e pedem fim da impunidade

Os jornalistas brasileiros mobilizaram-se esta terça-feira, Dia Internacional Pelo Fim da impunidade dos Crimes Contra Jornalistas, contra a falta de justiça perante os crimes e ataques que sofrem, e que apenas um em cada 10 assassínios no setor é solucionado.

A organização não-governamental #CriarBrasil convocou uma manifestação virtual na qual os profissionais da comunicação social se expressaram na rede social Twitter pelo "fim da impunidade, pela democracia e a vida dos jornalistas".

Para Fábio Costa, coordenador da mobilização, existe também um "assédio judicial" com "mais de 5.000 processos" contra jornalistas no Brasil, o que muitas vezes pode ser interpretado como "intimidação e perseguição dos defensores de direitos humanos".

De acordo com a #CriarBrasil e a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) apenas um em cada 10 assassínios de profissionais da comunicação social no país é solucionado pelas autoridades.

A mobilização coincidiu com a repercussão do ataque que sofreram em Itália, por parte da polícia italiana e de seguranças do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, vários jornalistas que cobriam um passeio a pé do governante em Roma c por ocasião da sua participação na cimeira do G20.

De acordo com a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), os assassínios e a violência contra comunicadores na América Latina representam a "censura mais extrema que afeta a liberdade de imprensa", agravados por "elevados níveis de impunidade" na região.

Registos da SIP demonstram que desde 1987 foram assassinados 594 jornalistas em 20 países do continente americano.

O índice de impunidade em crimes contra jornalistas chega aos 87%, como comprovam relatórios, resoluções e painéis apresentados na Assembleia Geral da SIP realizada em outubro deste ano.

Desde 1997, a SIP apresentou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 29 casos que se encontram em diferentes estados processuais.

A agência da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) estabeleceu em 2013 o Dia Internacional PeloFim da Impunidade dos Crimes Contra Jornalistas com o "objetivo prioritário" de pedir aos governos que executem "medidas definitivas para contrariar" essa "cultura" do silêncio.