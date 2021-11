Pelo menos seis mortos em colapso de prédio em construção na Nigéria 

Pelo menos seis pessoas morreram em Lagos, a capital económica da Nigéria, na sequência do colapso de um arranha-céus que estava em construção.

O colapso aconteceu na segunda-feira, desencadeando uma operação de busca e salvamento de sobreviventes.

Quatro pessoas já foram resgatadas e outras três sofreram ferimentos ligeiros.

De acordo com a agência Reuters, testemunhas ouvidas no local falam em pelo menos 100 trabalhadores desaparecidas, após o colapso da estrutura, no bairro de Ikoyi.

"Este é um prédio de 25 andares ainda em construção. Muitos trabalhadores estão presos sob os escombros. Estamos a tentar resgatá-los", disse Femi Oke-Osanyintolu, funcionária da Agência de Gestão de Emergências do Estado de Lagos.

A causa do desabamento ainda não foi identificada pelas autoridades.

Ikoyi é um dos bairros residenciais e comerciais mais exclusivos de Lagos, a capital económica e cidade mais populosa da Nigéria, com cerca de 20 milhões de habitantes.