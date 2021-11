Buscas em quartéis na Bélgica por suspeitas de ligações à extrema-direita

Onze buscas foram efetuadas, esta quarta-feira, na Bélgica, três das quais em quartéis militares, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de ligações à extrema-direita, indicou a procuradoria federal do país.

A investigação da procuradoria surge na sequência do caso Jürgen Conings, sem ter, contudo, ligação direta com a morte desse militar radicalizado encontrado morto em junho, após uma perseguição de mais de um mês.

O militar, sinalizado pelas suas simpatias pela extrema-direita e que ameaçara atacar representantes do Estado belga e um virologista conhecido, suicidou-se com uma arma de fogo.

O caso evidenciou uma falha na vigilância de elementos radicalizados dentro do exército e abalou a Defesa belga, e vários inquéritos internos foram então realizados.

"Os indivíduos potencialmente envolvidos são suspeitos de ter difundido ou colocado à disposição do público mensagens com a intenção de incitar a cometer um crime relacionado com terrorismo. Este caso situa-se no âmbito de meios suspeitos de estarem ligados à extrema-direita", precisou a procuradoria em comunicado.