As fotos do dia: um adeus à Web Summit

Em Portugal, acabou esta quinta-feira a Web Summit, com o Presidente da República a fazer o discurso de encerramento. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o mundo está a "começar um novo ciclo" e que recairá sobre os jovens a luta por um futuro melhor em que a "ação climática" é a prioridade.

Também em Portugal, os trabalhadores do Metro de Lisboa cumpriram o segundo dia de greve. Com as estações de metro encerradas, os autocarros da região de Lisba foram reforçados. Ainda assim, não foi o suficiente para evitar o caos.

Na Escócia, decorre a 26.ª cimeira da ONU sobre as alterações climáticas (COP26).

Da Índia chegam-nos imagens de um viaduto durante uma manhã nebulosa e no Nepal imagens do festival hindu de luzes.

