A vila de Banibangou, em Níger, na Nigéria foi alvo de um ataque, na terça-feira, que matou cerca de 60 pessoas. Terá sido levado a cabo por jihadistas, apesar do ataque ainda não ter sido reivindicado.

As autoridades locais confirmam que estão, pelo menos, 9 pessoas desaparecidas.

Desde o início da rebelião islamista radical do Boko Haram, em 2009, no nordeste da Nigéria, o conflito obrigou quase dois milhões de pessoas a abandonar as suas casas.