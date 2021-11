As imagens de uma aurora boreal captadas na noite deste domingo para segunda-feira no Parque Nacional do Alasca.



O céu limpo permitiu ver, durante algumas horas, este espetáculo de luz esverdeada, próprio das zonas polares do planeta.

As auroras boreais são resultado de tempestades solares, do impacto de partículas de vento solar com a atmosfera da Terra que, quando canalizadas pelo campo magnético terrestre, projetam um espetáculo de cores no céu.