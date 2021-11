As fotos do dia: Cleo Smith nos braços da família

A pequena Cleo Smith passou a noite numa casa com a mãe, em Carnarvon, na Austrália. A criança de quatro anos foi encontrada numa casa fechada mais de duas semanas depois de ter desaparecido do local onde acampava com a família.

No Brasil, indígenas participaram num protesto contra o banco BTG Pactual, que faz negócios com empresas que exploram combustíveis fóssies na Amazónia, em frente ao edifício do banco em São Paulo.

Em Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, esteve à conversa com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, durante uma reunião no Palácio de São Bento, em Lisboa.

No Autódromo Internacional do Algarve, já se treina para o Grande Prémio de Motociclismo do Algarve, em Portimão.