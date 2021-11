Câmara dos Representantes dos EUA vota plano de investimento de Biden

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai votar esta sexta-feira os gigantescos planos de investimento do Presidente norte-americano, Joe Biden.

A Câmara reunir-se-á às 08:00 (12:00 em Lisboa) para a votação, de acordo com uma mensagem do gabinete do líder democrata da Câmara, Steny Hoyer.

Os democratas na Câmara aparecem à beira de assegurar o pacote de política interna do Presidente Joe Biden de 1,85 biliões de dólares e um pacote de política interna em crescimento, juntamente com um projeto de lei de infraestruturas de um bilião de dólares.

A aprovação pela Câmara do grande projeto de lei seria um passo crucial, enviando ao Senado o ambicioso esforço de expansão dos cuidados de saúde, cuidados infantis e outros serviços sociais para milhões de norte-americanos e proporcionar o maior investimento da nação até agora para combater as alterações climáticas.

Juntamente com o pacote de estradas, pontes e banda larga, Biden quer reconstruir o país a partir da crise da covid-19 para enfrentar uma economia em mudança.

Contudo, ainda não tem os voto suficientes dentro da sua bancada.

A Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, trabalhou até à noite de quinta-feira no Capitólio e manteve a Câmara até tarde para apoiar as votações.

"Vamos aprovar ambos os projetos de lei", insistiu Pelosi numa conferência de imprensa ao meio-dia.

A sua estratégia parece agora concentrar-se em aprovar o projeto de lei mais robusto possível na sua câmara e depois deixar o Senado para ajustar ou retirar as porções que os seus membros não concordarem.

Metade do pacote inicial conquistou a maioria dos legisladores democratas progressistas

Metade do pacote inicial de 3,5 biliões de dólares de Biden, conquistou a maioria dos legisladores democratas progressistas, apesar de ser mais pequeno do que eles queriam. Mas os democratas mais centristas e fiscalmente conservadores da câmara continuaram a levantar objeções.

Globalmente, o pacote continua a ter um alcance mais vasto do que qualquer outro em décadas. Os republicanos opõem-se totalmente ao projeto de lei de Biden, que é chamado de "Build Back Better Act".

O grande pacote forneceria um grande número de americanos com assistência para pagar os cuidados de saúde, criar crianças e cuidar de idosos em casa.

Haveria custos mais baixos de medicamentos prescritos, limitando o preço da insulina a 35 dólares por dose, e o Medicare, pela primeira vez, poderia negociar com empresas farmacêuticas os preços de alguns outros medicamentos, uma prioridade há muito procurada pelos democratas.

O pacote proporcionaria cerca de 555 mil milhões de dólares em benefícios fiscais, encorajando a energia mais limpa e veículos elétricos, o maior compromisso da nação para combater as alterações climáticas.

Os democratas acrescentaram disposições chave nos últimos dias - acrescentando de volta um novo programa de licenças familiares pagas, autorizações de trabalho para imigrantes e alterações às deduções fiscais estatais e locais.

Parte do pacote seria coberto com impostos mais elevados sobre os mais ricos

Grande parte do custo do pacote seria coberto com impostos mais elevados sobre os norte-americanos mais ricos, aqueles que ganham mais de 400.000 dólares por ano, e uma sobretaxa de 5% seria adicionada sobre aqueles que ganham mais de 10 milhões de dólares anualmente.

As grandes empresas enfrentariam um novo imposto mínimo de 15% num esforço para impedir as grandes empresas de reclamarem tantas deduções que acabariam por pagar zero em impostos.

"O Presidente tem sido muito claro, quer pôr isto em movimento", disse a principal vice-secretária de imprensa Karine Jean-Pierre.

Ao cair da noite, os líderes democratas lutaram para resolver um catálogo de questões remanescentes, enquanto os legisladores equilibraram a promessa da visão de Biden com as realidades da sua política de distrito de origem.

Cinco legisladores democratas centristas querem uma avaliação orçamental completa antes de votarem. Outros de regiões mais republicanas estão a opor-se a uma nova dedução fiscal estatal e local que favorece Nova Iorque, Califórnia e outros estados com impostos elevados. Outro grupo quer alterações às disposições relacionadas com a imigração.

