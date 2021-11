Centenas de turistas tiveram de se refugiar num hotel em Cancun, no México, depois de dois homens serem mortos a tiro na praia.

As vítimas faziam parte de um gangue de narcotráfico e foram assassinados por um grupo rival.

Um turista ficou também ferido, mas sem gravidade.

De acordo com as autoridades, antes de o tiroteio começar foi emitido um alerta depois de terem sido avistados homens armados perto do hotel.