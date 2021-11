Novo mayor de Nova Iorque quer receber os primeiros salários em bitcoins 

O novo mayor de Nova Iorque, Eric Adams, disse esta quinta-feira que gostava de receber os primeiros três salários em bitcoins.

Através de uma publicação nas redes sociais, o democrata que venceu as eleições esta terça-feira disse ainda que queria tornar Nova Iorque no "centro da indústria das criptomoedas".

"Em Nova Iorque, fazemos as coisas à grande, por isso vou receber os meus primeiros TRÊS ordenados em bitcoins quando me tornar mayor", escreveu no Twitter. "NYC será o centro da indústria de criptomoedas e de outras indústrias inovadoras e de rápido crescimento! Fiquem à espera!"

Esta publicação surge como resposta ao mayor de Miami, Francis Suarez, que tinha anunciado que ia receber o ordenado em bitcoins.

Em entrevista à Bloomberg Radio, Eric Adams anunciou que gostava de criar uma criptomoeda da cidade de Nova Iorque e prometeu acabar com as fronteiras reguladoras para atrair cripto empresas a investir na cidade.

Antigo polícia será o segundo afro-americano à frente da cidade de Nova Iorque

O democrata Eric Adams venceu as eleições autárquicas de Nova Iorque na terça-feira, numa vitória contra o republicano Curtis Sliwa, e tomará posse em janeiro como mayor da 'cidade que nunca dorme'.

O atual presidente do bairro de Brooklyn, em Nova Iorque, tomará posse em janeiro, tornando-se o segundo presidente da câmara negro a liderar a cidade, depois de David Dinkins, o presidente da câmara da 'Big Apple', de 1990 a 1993.

O presidente do Município de Brooklyn, afro-americano e ex-capitão da polícia, Eric Adams, tornar-se-á presidente da Câmara de Nova Iorque em Janeiro, depois de ter varrido as eleições municipais de terça-feira, na sequência de uma campanha em que tocou a sua pobre infância e a sua capacidade de liderar a cidade, especialmente no combate à crescente violência e pobreza.

"Cresci pobre em Brooklyn e Queens. Usei um colete à prova de bala para proteger os meus vizinhos. Servi a minha comunidade como senador estatal e Presidente do Concelho de Brooklyn", lê a primeira mensagem na conta oficial.

