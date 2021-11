Especialistas de cibersegurança alertam para as ameaças relacionadas com "Squid Game" na Internet e deixam conselhos aos fãs da série sul-coreana para evitar "ser a próxima vítima de programas maliciosos ou golpes".

Entre as ameaças encontradas pela Kaspersky, empresa de cibersegurança, estão trojans, adware e ofertas enganosas de produtos relacionados com a série sensação da Netflix.

Num comunicado enviado à SIC, a empresa adianta que foram encontrados dezenas de arquivos maliciosos na web que mencionavam o "Squid Game".

Os exemplos dados pela empresa dão conta de downloads que prometem jogos ou episódios da série, mas que são na verdade trojans - malware que engana os utilizadores sobre a sua verdadeira intenção -, capazes de roubar os dados da pessoa que faz o download.

A empresa alerta também para sites de produtos de "Squid Game", que dizem ser oficiais, mas são mais uma forma enganosa de adquirir os dados bancários e pessoais de quem tenta comprar, por exemplo, um fato vermelho como os usados na série.

O terceiro exemplo são as "tradicionais páginas de phishing" e "várias páginas que propõem uma competição em versão online do jogo".

Os conselhos para evitar ser a próxima vítima:

Comprovar a autenticidade dos sites e utilizar apenas as páginas oficiais para comprar produtos ou ver episódios. Para ajudar nesta tarefa, verificar várias vezes os URL e a ortografia do nome das empresas;

Ter atenção às extensões dos arquivos que estão a ser descarregados – "um vídeo nunca terá uma extensão .exe ou .msi" - e utilizar um antivírus fiável;

Evitar links que prometem a visualização antecipada de conteúdos.

A série sensação do momento da Netflix ganhou vida no mundo real com uma série de eventos em vários pontos do mundo. De Singapura a Abu Dabi, estão a ser organizados jogos inspirados no programa de sucesso, excluindo a violência.

1 / 11 HEO RAN 2 / 11 EDGAR SU 3 / 11 EDGAR SU 4 / 11 EDGAR SU 5 / 11 HEO RAN 6 / 11 CHANDRAMOHAN VIDHYAA 7 / 11 CHANDRAMOHAN VIDHYAA 8 / 11 CHANDRAMOHAN VIDHYAA 9 / 11 CHANDRAMOHAN VIDHYAA 10 / 11 CHANDRAMOHAN VIDHYAA 11 / 11 ELOISA LOPEZ

A série sul-coreana "Squid Game" tornou-se oficialmente o maior lançamento original da Netflix. O thriller de nove episódios foi lançado há pouco mais de um mês e já teve mais de 111 milhões de espetadores em mais de 80 países.

Misturando alegoria social e violência extrema, "Squid Game" apresenta personagens das periferias mais marginalizadas da Coreia do Sul, incluindo um migrante indiano e um desertor norte-coreano, que participam em jogos infantis tradicionais para ganhar 45,6 mil milhões de won (33 milhões de euros).

Quem perde, morre.

O fenómeno "Squid Game" é a mais recente manifestação da crescente influência da Coreia do Sul na cena cultural global, depois do sucesso do dos BTS e do filme "Parasitas", Palma de Ouro em Cannes e o primeiro filme em língua diferente do inglês a ganhar o Óscar de Melhor Filme .

Veja também: