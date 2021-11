Várias pessoas arrastadas por cheias repentinas na ilha indonésia de Java

Pelo menos seis pessoas morreram e três ainda estão desaparecidas depois de terem sido arrastadas pelas cheias que atingiram a cidade indonésia de Batu na ilha de Java na quinta-feira, disseram hoje as equipas de salvamento.

Seis outras pessoas que também foram arrastadas pelas cheias repentinas foram encontradas vivas, disse a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes (BNPB) na sua última atualização.

A forte precipitação fez com que o leito do rio transbordasse as margens na cidade onde habitam mais de 200.000 pessoas, na província de Java Oriental, depois do meio-dia de quinta-feira.

O fluxo de água, que também afeta cinco outras pequenas cidades vizinhas, varreu pedras, árvores e alguns edifícios construídos perto das margens do rio Brantas, disse o BNPB.

As autoridades destacaram uma equipa de busca e salvamento para procurar os desaparecidos, embora o trabalho seja dificultado pela tempestade que continua a afetar a área.

Cheias e deslizamentos de terras atingem a Indonésia todos os anos durante a estação chuvosa, que atinge o seu auge entre dezembro e fevereiro.