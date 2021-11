Túmulo do Soldado Desconhecido aberto pela primeira vez em 73 anos nos EUA

O túmulo do Soldado Desconhecido, que se encontra no cemitério militar de Arlington (EUA), vai ser aberto ao público na próxima semana pela primeira vez em 73 anos, coincidindo com o centenário do monumento, anunciou esta sexta-feira o Pentágono.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, o túmulo vai estar acessível ao público na terça e na quarta-feira.

"O público americano vai poder seguir os mesmos passos dos guardiões do túmulo e colocar flores no soldado desconhecido", John Kirby.

Na quinta-feira haverá um desfile de comemoração do centenário do monumento, em que sobrevoarão 17 aviões militares.

O túmulo do Sodado Desconhecido foi instalado em 1921 após o sargento norte-americano Edward Younger ter escolhido um caixão com os restos mortais de um soldado não identificado, que perdeu a vida durante a Primeira Guerra Mundial, e colocá-lo num sarcófago de mármore em Arlington, nos arredores de Washington.

O mausoléu representa todos os soldados não identificados dos Estados Unidos que morreram nas guerras em que o país esteve envolvido. Existem monumentos semelhantes em cerca de 60 países no mundo.

Desde 1948, tem sido sempre colocado um guarda militar junto ao túmulo do Soldado Desconhecido, de modo a evitar a aproximação de visitantes, depois de ter estado aberto ao público durante décadas.

O jornal The New York Times lembrou hoje que, quando o acesso ao túmulo era livre, nem sempre as pessoas se comportavam com decoro, já que havia grupos que faziam piqueniques no monumento, que servia de mesa improvisada para a comida, tendo sido até cenário de casos de amor ocasional.