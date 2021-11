A polícia alemã.avança que há vários feridos num ataque com faca num comboio na Baviera. O suspeito já foi detido.

"De acordo com as informações iniciais, várias pessoas ficaram feridas", disse a polícia de Neumarkt in der Oberpfalz (Baviera) em comunicado, garantindo que "não há mais perigo".

O comboio de alta velocidade ficou parado na estação Seubersdorf.