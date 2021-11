Dois estudantes do estado do Iowa, nos Estados Unidos, são acusados do homicídio de uma professora de espanhol.

As autoridades que investigam o caso disseram que Nohema Graber, de 66 anos, professora na escola secundária Fairfield, foi dada como desaparecida na passada terça-feira.

Os restos mortais foram encontrados mais tarde nesse mesmo dia no Parque Chautauqua, onde fazia caminhadas diárias.

De acordo com o tribunal, Willard Noble Chaiden Miller e Jeremy Everett Goodale foram acusados de homicídio qualificado e conspiração. Ambos têm 16 anos e foram alunos de Nohema Graber.

O processo judicial revela que a professora sofreu um "trauma infligido na cabeça". O corpo estava tapado por uma lona.

Posteriormente, a polícia recebeu a informação de que um dos alunos publicou nas redes sociais detalhes sobre o planeamento do homicídio e um possível motivo, que acabou por não ser divulgado pelas autoridades.

Na casa dos adolescente, foram encontradas roupas ensanguentadas.