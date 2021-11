Irão inicia manobras militares no estreito de Ormuz e no mar de Omã

Teerão iniciou hoje manobras militares "massivas" que envolvem forças terrestres, aéreas e navais no estreito de Ormuz e mar de Omã, dias depois de ter acusado os EUA de lhe tentarem roubar petróleo com o sequestro de um navio.

"O exercício visa enviar uma mensagem de aviso séria aos inimigos e àqueles que tentam prejudicar os interesses do Irão por mar ou terra", disse o almirante Habibola Sayyari, chefe das manobras, de acordo com a agência noticiosa local Tasnim.

As manobras militares, denominadas Zolfaqar-1400 (Espada), cobrem uma área de um milhão de quilómetros quadrados a sudoeste do Irão, numa área delimitada pelo Estreito de Ormuz, o mar de Omã e o norte do oceano Índico.

Nas manobras participam tropas e unidades blindadas nas zonas costeiras, submarinos, navios de guerra e lanchas no mar, e drones, caças e helicópteros para cobertura aérea.

A demonstração de força surge depois de o Irão ter acusado os EUA na quarta-feira de sequestrar um petroleiro e tentar "roubar" a sua carga de petróleo no mar de Omã, uma ação que foi impedida pela Guarda Revolucionária.

A força de elite do Irão impediu o "roubo" com a abordagem em 24 de outubro do cargueiro com que os EUA tentaram supostamente roubar o petróleo e levaram-no para um porto do país.

O Governo dos EUA considerou a acusação iraniana "falaciosa", mas salientou que em 24 de outubro a Marinha dos EUA monitorizou as forças iranianas a embarcar ilegalmente e a apreender um navio mercante nas águas internacionais do golfo de Omã sem interferir no incidente.

Estas acusações surgiram horas antes de o Irão e a União Europeia anunciarem o reinício das negociações em Viena para salvar o pacto nuclear de 2015 em 29 de novembro, depois da interrupção de cinco meses das negociações devido às eleições presidenciais iranianas.