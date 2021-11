Pequim regista temperatura mais baixa da década

Este domingo, registaram-se as temperaturas mais baixas da década na capital chinesa e a vaga de frio estendeu-se por milhares de quilómetros até Shanghai e Guangzhou no sul do país.

O mau tempo levou as autoridades a pederim às famílias para armazenarem alimentos e produtos essenciais até à primavera, face a dificuldade previstas no abastecimento da população e ao recente aumento de casos de covid-19 em mais de 20 cidades do norte.

Na Índia, registam-se as maiores cheias da cidade de Chennai. Um dos maiores centros industriais de produção automóvel, a sul do país, está sem produzir.