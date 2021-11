As fotos do dia: o adeus emocionado de Ricardinho

O jogador Ricardinho anunciou hoje a retirada da Seleção Portuguesa de Futsal. O jogador esteve em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, na presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes e Jorge Braz, selecionador nacional de futsal.

A seleção nacional de futebol treina para os jogos de qualificação do Mundial 2022 frente à Irlanda e Sérvia.

Em Alter do Chão, o céu encheu-se de balões no 24º Festival Internacional Balões de Ar Quente que se realiza até dia 14 em várias localidades do norte alentejano.

Na Escócia, a pequena "Amal", uma boneca que simboliza as milhares de crianças refugiadas, está na Cimeira do Clima. No Bangladesh, hindus oram a Lokenath Brahmachari.

Na Cidade do Cabo, na África do Sul, as autoridades investigam o aumento alarmante da morte de focas.