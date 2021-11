Borrell já enviou primeiro esboço da Bússola Estratégica de Defesa da UE aos 27

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, "acaba de distribuir" aos Estados-membros um primeiro esboço do novo documento orientador da UE em matéria de Defesa e Segurança, a chamada Bússola Estratégica, que será formalmente apresentada na próxima semana.

Na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, a porta-voz Dana Spinant anunciou que, na reunião do colégio de quarta-feira, o Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa e de Segurança "vai apresentar aos comissários um primeiro esboço da Bússola Estratégica, que acaba de ser distribuída aos Estados-membros".

A porta-voz acrescentou que a Bússola Estratégica, cujo objetivo é "dar à UE orientações e ferramentas para agir de forma eficaz à luz das ameaças e superar os desafios no domínio da Defesa e da Segurança", será formalmente apresentada pelo Alto Representante aos Estados-membros "por ocasião do Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa que terá lugar em 15 e 16 de novembro", em Bruxelas.

Portugal, que estará representado na reunião da próxima semana pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Defesa, João Gomes Cravinho, tem defendido a importância do reforço da capacidade estratégica da UE -- tal como ficou demonstrado com o sucedido no Afeganistão -, considerando que tal é também importante para o reforço da NATO.

Em 21 de outubro, em declarações em Bruxelas à margem de reuniões de ministros da Defesa da UE e da Aliança Atlântica, Gomes Cravinho revelou que a UE e a NATO deverão adotar ainda este ano uma declaração conjunta precisamente a sublinhar a complementaridade em termos de Defesa, antes de adotarem as respetivas orientações estratégicas, já que também a NATO tem prevista para o próximo ano a adoção do seu novo conceito estratégico.

Segundo o ministro, essa declaração conjunta "deve conter, por um lado, o reconhecimento da importância insubstituível da NATO enquanto pedra basilar da nossa segurança coletiva, e, por outro lado, também o reconhecimento do entendimento de que uma entidade europeia de Defesa é muito importante para o próprio reforço da NATO e não é concorrente nem representa qualquer tipo de ameaça para a NATO".

Na mesma ocasião, João Gomes Cravinho reforçou: "Dando-se a coincidência de cada uma das instituições estar a trabalhar num documento de orientação estratégica, faz muito sentido que esse trabalho seja feito com pleno conhecimento mútuo e de modo que sejam documentos convergentes, e não documentos que não têm coerência entre si".

Em setembro, por ocasião do discurso sobre o Estado da União, perante o Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia anunciou que irá organizar, com o Presidente francês, uma cimeira de defesa em 2022, argumentando que é "necessário" a Europa desenvolver uma "União Europeia de defesa".