FBI anuncia detenção de homem suspeito de matar seis pessoas nos EUA

O FBI anunciou esta segunda-feira que deteve um "suspeito de ser um serial killer", que acredita ser responsável pela morte de seis pessoas e por ter ferido mais duas, em Saint Louis e Kansas City, nos Estados Unidos.

Perez Reed, de 25 anos, foi preso na sexta-feira, depois de sair de um comboio em Independence, no estado de Missouri. No momento da detenção, tinha uma pistola semiautomática.

"O calibre corresponde os cartuchos de armas de fogo encontrados nos locais dos tiroteios no condado de Saint Louis em setembro de 2021", segundo os investigadores.

"Pelo menos seis pessoas foram baleadas, quatro fatais, com a mesma arma de calibre .40", acrescentam.

O jovem terá viajado depois para Kansas City, onde foram assassinadas mais duas pessas.

As vítimas foram baleadas entre meados de setembro e final de outubro.

A CNN diz que Perez Reed negou ter magoado pessoas.

A segurança do complexo de apartamentos de uma das vítimas terá dado aos polícias uma foto do suspeito. As imagens de vigilância mostram um homem negro, com uma tatuagem em forma de lua crescente na testa, que coincide com a tatuagem na foto de Reed.

No condado de St. Louis, o homem é acusado de homicídio, agressão e crime armado.

Os crimes continuam a ser investigados pelas autoridades norte-americanas.

