José Maria Neves toma esta terça-feira posse como Presidente de Cabo Verde.

O antigo primeiro-ministro foi eleito a 17 de outubro à primeira volta. Sucede a Carlos Fonseca que completou dois mandatos.

Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita oficial ao país, já confirmou que estará presente na cerimónia, assim como os Presidentes de Angola, Guiné-Bissau, o presidente do parlamento de São Tomé e Príncipe e ainda o secretário-executivo da CPLP.

Novo Presidente de Cabo-Verde garante que não será força de "bloqueio"

O Presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, garante que não será uma força de "bloqueio" ao Governo e afirma que será um árbitro imparcial em prol da estabilidade.

"O Presidente é leito para criar as melhores condições de governabilidade", assegura José Maria Neves, que foi eleito pelos cabo-verdianos no domingo.

O chefe de Estado cabo-verdiano saudou o trabalho que o Governo tem desenvolvido no domínio da saúde, mas que do ponto de vista económico-social, é necessário trabalhar para a reconstrução do país.

