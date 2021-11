Mais de 1.500 detidos durante operação contra o crime organizado no Brasil

Mais de 1.500 pessoas foram detidas numa megaoperação contra o crime organizado no nordeste do Brasil, resultado de uma ação conjunta entre várias forças de segurança do país, informou esta terça-feira o Ministério da Justiça brasileiro.

Durante a ação, as autoridades apreenderam 39 milhões de reais (6,14 milhões de euros) e 17 toneladas de drogas. Além disso, 300.000 pés de marijuana foram destruídos.

A operação desenrolou-se nos últimos dois meses nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe para combater o crime organizado na região, com ações preventivas, repressivas e de inteligência.

"Foi um duro golpe para o crime organizado e uma operação para fazer frente a esses grupos que atuam no nordeste e se espalham por todo o país", disse hoje o ministro da Justiça, Anderson Torres.

No total, 1.504 pessoas foram detidas pelas autoridades, incluindo vários chefes de organizações criminosas, segundo detalhou o próprio governante.

Foram ainda cumpridos 243 mandados de busca e apreensão e apreendidas 985 armas, cerca de 10.000 munições, 668 telemóveis e 200 veículos.