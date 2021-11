As fotos do dia: o rosto do desespero

Centenas de migrantes continuam na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, na esperança de entrar na União Europeia. A crise instalada resulta de uma escalada de pressão migratória que o regime de Alexander Lukashenko exerce há vários meses sobre a Polónia, a Lituânia e a Letónia. Os migrantes vêm de países da Ásia e do Médio Oriente. Destaque para o rosto de Youssef Atallah, um migrante sírio que diz ter sido agredido por guardas bielorrussos na fronteira.

Em Cabul, no Afeganistão, jornalistas participam numa conferência de imprensa de Khalil Hamraz, porta-voz do serviço de inteligência dos Talibã, e Zabihullah Mujahid, porta-voz do grupo extremista.

Em Portugal, destaque para a vacinação com a dose de reforço contra a covid-19 e o protesto dos trabalhadores da Efacec, que cumprem greve para exigir ao Governo a compra de matérias-primas, contestar a reprivatização e reclamar a demissão da administração da empresa.