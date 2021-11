Cavalos-marinhos e tubarões: a vida selvagem está de volta ao rio Tamisa

A vida selvagem está de regresso ao Tamisa, cerca de 60 anos depois do rio britânico ter sido declarado por especialistas como “biologicamente morto”. O novo relatório desenvolvido pela Sociedade Zoológica de Londres encontrou um ecossistema “rico e variado”.

Em 2017 chegaram as primeiras amostras de que “o Tamisa está a recuperar o ecossistema estuarino”: foram encontrados cavalos-marinhos hippocampus na região de Greenwich, nos arredores da capital. Além disso, os investigadores avistaram várias espécies de peixe e até exemplares de tubarão Mustelus – também conhecido como “cão de caça”.

Os especialistas identificaram “uma tendência de melhoria a curto prazo identificadas para habitats naturais, pássaros e mamíferos marinhos”, avança a Sky News. Quanto ao número de espécies de peixes que habitam o rio, o relatório identifica uma “pequena redução”, mas sem causa conhecida, referindo ser necessário novas investigações.

O trabalho desenvolvido pela Sociedade Zoológica de Londres avança ainda que a qualidade da água “demonstra melhoramentos promissores”, principalmente ao nível da redução de fósforo nas águas do rio. Esta melhoria está relacionada com aperfeiçoamento das técnicas de tratamento de águas residuais e esgotos.

Apesar das melhorias, o Tamisa continua a enfrentar ameaças que colocam em causa a vida selvagem: “A influência das alterações climáticas têm um claro impacto nas correntes do Tamisa, tanto a temperatura da água como o nível do mar que continua a subir para níveis históricos”, afirmam os especialistas. A temperatura das águas do rio tem registado uma subida de 0,2ºC por ano.

Além da temperatura, a presença de resíduos de plástico é outro problema. Entre 2016 e 2020 foram retiradas do Tamisa 17.770 garrafas de plástico descartáveis, assim como outros resíduos – nomeadamente cotonetes e toalhita – provenientes do sistema de esgotos.