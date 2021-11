"Genocídio cultural": começam novas buscas por restos mortais de crianças indígenas no Canadá

As autoridades usam dois radares de penetração no solo para dar início a mais uma investigação num internato canadiano. A primeira fase das buscas é numa das escolas mais antigas do Canadá, que esteve aberta quase 140 anos.

Até agora foram encontradas sepulturas em pelo menos três escolas e mais de 1.100 restos mortais de crianças indígenas.

Até à década de 90, cerca de 150 mil crianças foram obrigadas por lei a frequentar escolas em regime de internato. Muitas foram vítimas de maus-tratos e de abusos sexuais. Mais de 4 mil acabaram por morrer.

As escolas tinham como objetivo erradicar a cultura e as línguas das populações indígenas e eram administradas pela Igreja Católica e financiadas pelo Governo.

Devido ao envolvimento da Igreja Católica, o Papa Francisco garantiu que vai visitar o Canadá para apoiar os esforços de reconciliação com os povos indígenas.