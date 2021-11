Mais de 20 pessoas sobrevivem a queda de edifício na Turquia

Vinte e uma pessoas sobreviveram ao desmoronamento de um edifício em Malatya, no leste da Turquia, na terça-feira, sem que tenham sido registadas quaisquer vítimas mortais no final das operações de resgate.

"As operações de resgate e salvamento no edifício que ruiu em Malatya terminaram. Graças a Deus não há baixas", escreveu o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, na rede social Twitter.

Pouco antes, o vice-ministro do Interior turco, Ismail Catakli, que se deslocou ao local, disse aos jornalistas que 13 pessoas tinham sido retiradas vivas dos escombros e outras oito tinham conseguido escapar por si próprias.

Cinco dos resgatados ainda estavam no hospital na terça-feira à noite, mas o seu prognóstico não era crítico, disse o governador da província de Malatya, Aydin Barus.

Barus disse no início da noite de terça-feira que dois dos retirados dos escombros tinham sido admitidos nos cuidados intensivos.

Uma câmara de videovigilância gravou o desastre, que ocorreu numa rua movimentada no centro de Malatya: um pequeno edifício ruiu subitamente, libertando uma enorme nuvem de poeira.

Quatro pessoas foram detidas

Mais de 260 elementos de equipas de resgate foram enviados para o local, de acordo com a Agência de Gestão de Catástrofes.

A causa para a queda do edifício ainda não é conhecida.

Quatro pessoas - o proprietário do edifício e três pessoas que realizaram as obras - foram detidas, disse o Ministério Público de Malatya em comunicado, na terça-feira à noite.

Malatya é uma cidade de 450.000 habitantes localizada 500 quilómetros a leste da capital, Ancara.

O edifício, localizado no centro da cidade, era constituído por um andar com várias lojas, incluindo um restaurante e um café, disse Enver Kiraz, presidente da secção local do partido da oposição CHP.