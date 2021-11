As fotos do dia: o melhor amigo do cão

Em Chennai, na Índia, as chuvas fortes continuam a inundar estradas, carros e edifícios. O fenómeno ocorre na mesma altura em que, em Glasgow, na Escócia, estão reunidos os principais líderes mundiais para definir metas no combate às alterações climáticas. Esta quinta-feira, uma análise divulgada pela revista científica Nature concluiu que as temperaturas globais tiveram um aumento "sem precedentes" nos últimos 150 anos.

Em La Palma, o vulcão Cumbre Vieja continua sem dar tréguas. A lava voltou a alcançar as águas do Oceano Atlântico. Este contacto, a altas temperaturas, está a formar colunas de vapor que podem ser prejudiciais para a saúde. Por prevenção, todos os bairros nas zonas próximas foram evacuados.

Nos Estados Unidos, quatro astronautas partem numa nova missão de seis meses no espaço. É a terceira missão com destino à Estação Espacial Internacional operada pela empresa privada SpaceX, do magnata Elon Musk, para a NASA.

