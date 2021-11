Bebé bate probabilidades e sobrevive após 21 semanas de gestação

Andrea Mabry/UAB University Relations via AP

Esta semana, o bebé mais prematuro do mundo a sobreviver entrou no Guiness World Records. Curtis Means nasceu a 5 de julho de 2020, no Alabama, EUA, após 21 semanas e um dia de gestação.

Curtis, que completou um ano, nasceu com apenas 420 gramas, mas a irmã gémea não sobreviveu e morreu no dia seguinte.

A probabilidade de Curtis sobreviver era escassa, os médicos apontavam apenas 1%, mas conseguiu resistir. O bebé passou 275 dias no hospital e ficou três meses ligado a aparelhos para poder respirar.

Uma gravidez dura entre 38 e 42 semanas. Se o bebé nascer antes das 37 semanas é considerado prematuro. A mãe de Curtis, Michelle Butler, entrou em trabalho de parto em metade do tempo.