Dois mortos e um ferido em incêndio num hospital na Roménia

Dois doentes com covid-19 morreram e uma enfermeira ficou ferida num incêndio ocorrido esta quinta-feira num hospital da cidade de Ploiesti, no sul da Roménia, informou a Inspeção de Situações de Emergência (ISU) do país.

"Dois pacientes morreram e outros 16 foram transferidos para outro hospital em Ploiesti, por causa do fumo no rés-do-chão do hospital", disse à agência France-Presse (AFP) a porta-voz da ISU, Raluca Vasiloae.

A enfermeira, que sofreu queimaduras em 40% do corpo, foi transferida para o hospital de urgências em Bucareste, acrescentou.

"Um inquérito deverá identificar as causas do incêndio", disse o ministro da Saúde romeno, Attila Cseke, ao canal Digi24.

Segundo o diretor do hospital, as instalações foram renovadas no ano passado e a instalação elétrica e o sistema de fornecimento de oxigénio tinham sido verificados recentemente.

Incêndios em hospitais romenos

Este é o quarto incêndio num ano em hospitais romenos.

O novo incidente ocorre numa altura em que a Roménia enfrenta escassez de camas nas unidades de cuidados intensivos, devido à quarta vaga da pandemia.

Em outubro, um incêndio num hospital em Constanta (sudeste) provocou a morte de sete doentes com covid-19.

Vinte doentes morreram em dois incêndios, em novembro de 2020, num hospital em Piatra Neamt (nordeste), e em janeiro, em Bucareste.

Em abril último, três pacientes com covid-19 que estavam nos cuidados intensivos, em Bucareste, morreram após uma falha do sistema de fornecimento de oxigénio.

A Roménia tem o orçamento de saúde 'per capita' mais baixo da União Europeia (UE), com infraestruturas hospitalares muito degradadas.

