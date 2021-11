Espanha garante fecho de todas as centrais nucleares até 2035

O Governo espanhol garante que todas as centrais nucleares do país serão desativadas até 2035 e que o plano nacional de energia e clima é mesmo para cumprir.



É a reação do executivo de Pedro Sánchez à intenção manifestada por França de construir novos reatores nucleares. Emanuel Macron diz que o objetivo será garantir a independência energética do país e garantir o cumprimento das metas ambientais para 2030 e 2050.

Apesar das críticas da oposição, Sánchez reforça que o país quer apostar nas energias renováveis.