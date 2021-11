Mais de 300 mil metros quadrados de arco-íris: a transformação de um bairro social no Peru

Um projeto artístico coloriu um bairro na cidade de Lima, no Peru. Vista de longe, a colina onde está a urbanização social Letícia parece agora um arco-íris. Uma ilusão de ótica que pode ser vista de várias perspetivas da capital do país da América Latina.

O objetivo do mural gigante é o de promover o turismo na cidade e no país, que sofreu bastante com a pandemia de covid-19.

“A colina era considerada uma área insegura, dizia-se que este bairro era perigoso. Decidimos mudar esse estigma social através da arte”, contou à Reuters um dos artistas envolvido no projeto, Daniel Marique.

Foram precisos cinco meses para colorir a área de mais de 300 mil metros quadrados.