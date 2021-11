As autoridades sicilianas, na Itália, encontraram o cadáver de um homem com cerca 50 anos. Os restos mortais estavam numa gruta de difícil acesso, localizada no Monte Etna – o maior vulcão ativo da Europa. A polícia está a investigar se o homem, que terá morrido entre a década de 1970 e 1990, é o jornalista Mauro De Mauro, desaparecido na década de 1970.

Os restos mortais foram encontrados na passada terça-feira, durante um exercício de treino realizado pela polícia da Catânia, um município na zona sul do vulcão. Os cães polícias identificaram e seguiram o cheiro, levando os agentes até à gruta.

“A área é muito isolada, nós vamos lá periodicamente para fazer os nossos treinos. Foi graças aos cães polícias que os restos mortais foram encontrados”, disse o tenente comandante Massimiliano Pacetto, citado pelo The Guardian. “.

O tenente comandante explica que a gruta onde o corpo foi encontrada é de acesso extremamente difícil, o que faz com que o homem não conseguisse sair de lá, independentemente de ter entrado de livre vontade ou ter sido levado à força. De acordo com a investigação inicial, a vítima não aparenta ter sofrido uma morte violenta.

As autoridades acreditam que o homem terá morrido entre a década de 1970 e o início da de 1990. O cadáver estava vestido com calças escuras, uma camisola de lã, uma camisa com riscas e uma gravata preta. Foram ainda encontradas outras peças de roupa na gruta. A vítima teria perto de 50 anos, 1,70 metros de altura e uma “malformação congénita na boca e nariz”.

Foi esta última parte da descrição que levantou a possibilidade de se tratar do jornalista Mauro De Mauro, desaparecido há perto de 50 anos e cujo corpo nunca foi encontrado. A filha do jornalista entrou em contacto com a polícia, informando que o pai tinha uma deformação na boca e nariz, causada por um ferimento que sofreu durante a II Guerra Mundial.

Na altura do desaparecimento de De Mauro, as autoridades policiais que investigaram o caso colocaram a hipótese de o jornalista ter sido raptado e morto pela máfia Cosa Nostra.

“De Mauro é uma das teorias que estamos a investigar, e também outras pessoas que estão desaparecidas por razões que podem estar ligadas à criminalidade”, disse ainda Massimiliano Pacetto. As autoridades não excluem nenhuma hipótese neste caso.

