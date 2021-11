O pedido de desculpas do último presidente branco do Apartheid

Morreu Frederik de Klerk, o último presidente branco da África do Sul, aos 85 anos. Horas depois de ter sido anunciada a sua morte, a Fundação Klerk divulgou um vídeo póstumo, onde o último presidente do Apartheid faz um derradeiro pedido de desculpas.

“Eu, sem qualquer reserva, peço desculpa pela dor, a indignidade e os danos causados pelo Apartheid aos negros, mulatos e indianos na África do Sul. Faço-o, não só como antigo líder do Partido Nacional, mas também como pessoa. Permitam-me, nesta última mensagem, partilhar convosco que, desde o início dos anos 80, mudei completamente a minha opinião. Foi como se me tivesse transformado e, do fundo do coração, percebi que o Apartheid foi errado.”

Frederik de Klerk fica ara a história como uma figura chave na transição para a democracia, que afastou a África do Sul de uma guerra civil. Serviu regimes de segregação racial, mas entendeu que o momento de viragem se impunha: em 1990, cinco meses depois de ocupar a Presidência, anunciou a libertação de Nelson Mandela, 27 anos depois de ter sido preso.

As primeiras eleições multipartidárias tiveram lugar quatro anos depois, com a vitória do líder do ANC e o primeiro Governo de maioria negra. Em 1993, dividiu o Nobel da Paz com Mandela.

Klerk foi uma figura controversa, tendo sido acusado por sul africanos brancos de direita de traição e, ao mesmo tempo, criticado por sul africanos negros por ter compactuado com o regime do Apartheid.