O Partido Comunista da Chinês aprovou uma resolução histórica que reforça o poder de Xi Jinping e abre caminho a um inédito terceiro mandato.

O líder da segunda maior economia do mundo deverá, assim, assegurar 15 anos no poder e pôr fim à limitação de dois mandatos exercida pelos antecessores.

Desde a fundação do Partido Comunista Chinês, há 100 anos, só Mao Zedong e Deng Xiaoping conseguiram aprovar declarações semelhantes.

O terceiro mandato de Xi Jinping deverá ser confirmado no Congresso Nacional do partido no próximo ano.