O primeiro-ministro do Iraque aparece, pela primeira vez, em público, esta quarta-feira, depois de sofrer uma tentativa de homicídio no domingo.

Mustafa al-Kadhimi foi visto a passear a pé por um bairro de Bagdade, capital do Iraque.

A residência do primeiro-ministro foi alvo de um ataque com drones armadilhados, contudo, al-Kadhimi ficou ileso.

As tensões no Iraque aumentaram após as eleições legislativas de outubro.

