João Barros: um timorense que estava em Portugal no dia que mudou a história de Timor-Leste

Faz esta sexta-feira 30 anos que a Indonésia massacrou pelo menos 300 timorenses no cemitério de Santa Cruz, em Díli.

A tragédia, filmada por Max Stahl, acabou por alertar o mundo para a brutal opressão e mudar a história timorense.

João Barros tinha saído há poucos meses do país através da Cruz Vermelha e vendo o massacre de Santa Cruz de Portugal foi assaltado por um misto confuso de sentimentos.

Regressou a Timor em 1999, ainda antes da independência, como bombeiro. Conta que apesar de não ter estado no país no dia do massacre, sempre fez por participar nas tentativas de mostrar ao mundo a verdadeira ocupação indonésia.

