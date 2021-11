Acidente com autocarro faz cinco mortos e 48 feridos em São Paulo

Pelo menos cinco pessoas morreram e 48 ficaram feridas este sábado quando o autocarro em que viajavam capotou numa autoestrada em São Paulo, de acordo com as autoridades do estado brasileiro.

O acidente ocorreu a cerca de 700 quilómetros a sul da cidade de São Paulo, num troço sinuoso de estrada que atravessa uma região montanhosa, e os feridos, de diferentes graus de gravidade, foram levados para os hospitais próximos do local da catástrofe.

O autocarro turístico pertencente à empresa Arca transportava 67 pessoas e tinha partido de São Paulo para Paraty, uma movimentada estância balnear no estado vizinho do Rio de Janeiro.

As autoridades ainda não esclareceram as circunstâncias do acidente, embora existam suspeitas de que o veículo circulava em excesso de velocidade e por isso capotou numa curva acentuada na estrada de montanha.

O acidente obrigou ao bloqueio do trânsito para Paraty, que é intenso este fim de semana, pois na próxima segunda-feira será feriado no Brasil e milhares de pessoas dirigiram-se para as praias da costa do Rio de Janeiro e São Paulo.