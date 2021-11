Fotos da semana: em defesa dos oceanos

Em Glasgow, na Escócia, ativistas do movimento "Ocean Rebellion" protestam contra a destruição provocada nos mares pela pesca industrial. O protesto decorreu na mesma altura em que decorre a Cimeira do Clima (COP 26), onde estão reunidos os líderes mundiais à procura de compromissos para lutar contra as alterações climáticas.

A morte da cantora Marília Mendonça chocou o Brasil. O avião onde a jovem cantora seguia caiu perto de uma cachoeira no interior de Minas Gerais. O anúncio gerou reações de colegas e artistas e até do Presidente, Bolsonaro. Marília Mendonça estava em digressão e tinha três concertos previstos em Portugal.

Nos Estados Unidos, nove jovens entre 14 e 27 anos perderam a vida num concerto do rapper Travis Scott. No recinto estavam 50.000 pessoas, uma multidão avançou para o palco e esmagou quem encontrava pela frente. Está a decorrer uma investigação criminal para apurar o que aconteceu no festival no Texas e também há uma equipa de narcóticos para averiguar as suspeitas de que alguns espectadores foram drogados sem saber.

Veja estas e outras imagens que marcaram a semana.