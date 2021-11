Piratas informáticos enviam milhares de emails de conta do FBI 

Piratas informáticos comprometeram no sábado o sistema de correio eletrónico externo do FBI e enviaram milhares de emails de uma conta do serviço de inteligência norte-americano a alertar para um possível ciberataque.

O ataque informático foi confirmado pela própria agência e por especialistas de segurança.

Num comunicado, citado pela agência Reuters, o FBI esclareceu que os emails falsos terão sido enviados por um endereço eletrónico oficial do FBI, que terminava em @ic.fbi.gov.

Apesar de o sistema afetado pelo incidente "ter sido colocado offline rapidamente, após a descoberta do problema", o FBI reconheceu que "esta é uma situação recorrente".

Foram enviados dezenas de milhares de emails a alertar para um possível ataque informático, confirmou a organização Spamhaus Project, no Twitter, onde mostrou também uma cópia da mensagem que está "assinada" pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

