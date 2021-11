As imagens do momento da explosão de um táxi à porta do hospital de Liverpool

A polícia britânica já classificou como ataque terrorista a explosão de um táxi à entrada de um hospital de Liverpool, no domingo de manhã. O alegado autor do ataque e passageiro do táxi morreu na explosão e quatro suspeitos já foram detidos.

As autoridades dizem que foi o passageiro quem levou o engenho explosivo para dentro do táxi e a polícia confirmou esta manhã que foi um ataque terrorista.

O taxista já teve alta hospitalar e é visto por muitos como um herói. David Perry terá trancado as portas do carro, evitando que o bombista saísse. A Mayor de Liverpool diz que o homem evitou uma tragédia no hospital e o primeiro-ministro concorda.

Quatro homens, com idades entre os 20 e os 30 anos já foram detidos e estão a ser interrogados pela polícia antiterrorista britânica.

Em Liverpool, a polícia continua as buscas domiciliárias em duas moradas. O alerta terrorista no Reino Uido continua no nível substancial, ou seja, um ataque é provável.

A explosão de um táxi aconteceu a poucos metros da Catedral da cidade, no momento em que centenas de pesoas assinalavam aí um minuto de silêncio em homenagem às vítimas das guerras, pouco depois das 11:00 de domingp, na entrada do Liverpool Women's Hospital.

O acesso a este hospital do norte de Inglaterra foi vedado e alguns pacientes urgentes desviados para outras unidades de saúde.

