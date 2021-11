A cor da bandeira de França mudou no último ano. A decisão não foi anunciada oficialmente, no entanto, o gabinete do Presidente Emmanuel Macron admitiu que a decisão de voltar a colocar o azul num tom mais escuro foi tomada em julho de 2020.

Um elemento do Governo francês admitiu aos sites Europe1 e CNews que existem várias razões para se ter realizado a mudança. Uma delas é estética – “este azul é mais elegante” – e a outra “muito política”. Segundo o representante governamental, regressar ao tom azul marinho tem como objetivo “reavivar o símbolo da Revolução Francesa”.

NurPhoto

A faixa azul da bandeira francesa já teve duas tonalidades de azul: o azul marinho e o azul vivo. O segundo foi introduzido pelo antigo Presidente Giscard d’Estaing, em 1976, para combinar com o azul da bandeira da União Europeia (UE).

O gabinete de Macron recusa que a alteração da cor da bandeira tenha qualquer interpretação anti-UE.

A discussão sobre o tom de azul da bandeira francesa tem dois lados: se há quem defenda que o azul mais escuro não combina com a bandeira europeia, principalmente quando estão lado a lado, outros há que sentem a nostalgia das cores que representavam o país durante a sua infância.

A decisão de alterar a cor foi tomada a 13 de julho de 2020, mas, até agora, nenhuma instituição francesa recebeu ordem para mudar a bandeira.